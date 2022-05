Weißenhorn

06:00 Uhr

Neue Gesellschaft soll ganz Weißenhorn mit Glasfaser versorgen

Plus Die Stadt Weißenhorn bereitet die Gründung eines kommunalen Unternehmens vor, um den Glasfaserausbau voranzubringen. Es fehlt aber noch ein Geschäftsführer.

Von Jens Noll

Es wird das wohl größte Infrastrukturprojekt der nächsten Jahre in Weißenhorn: Um im Stadtgebiet flächendeckend Glasfaserkabel zu verlegen und schnelle Internetverbindungen auch zum Standard in allen Ortsteilen zu machen, will die Kommune eine Gesellschaft gründen. "Damit wird eines der großen Ziele, die ich für die Stadt habe, in Erfüllung gehen", sagte Bürgermeister Wolfgang Fendt am Montagabend im Stadtrat. "Wir wollen, dass alle Haushalte, alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt, mit Glasfaser versorgt werden." Einen Namen hat das Unternehmen schon, auch ein Gesellschaftsvertrag liegt bereits vor. Doch das reicht für die Gründung noch nicht aus.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

