RTL-Show "Vermisst": Eine Weißenhornerin sucht ihren Vater im TV

Plus Mithilfe der Sendung "Vermisst" sucht die Weißenhornerin Claudia Walcher ihren leiblichen Vater. Sie hatte den Italiener nie kennengelernt.

Wenn ein Teil der Familie fehlt, der Kontakt zu Angehörigen verloren ging, ist das für die Betroffenen oft extrem bedrückend. Zu wissen, dass da irgendwo noch jemand sein muss, kann zermürben. Auch der Weißenhornerin Claudia Walcher geht es so. Sie weiß: Ihr leiblicher Vater lebt wohl irgendwo in Italien, kennengelernt hat sie ihn nie. Nicht einmal den vollständigen Namen weiß sie. Menschen wie sie können Hilfe bei der RTL-Show "Vermisst" finden. Das Team hat es sich zur Aufgabe gemacht, Familien wieder zusammenzubringen.