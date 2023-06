Weißenhorn

vor 20 Min.

Eine wunderbare Begegnung im Stadtpark Weißenhorn

Gitarrist Sigi Schwarz, seine Band "Milestones of Rock" und die Frankfurter Sinfoniker bescheren ihrem Publikum im Stadtpark in Weißenhorn bei bestem Wetter ein wunderschönes Open-Air-Konzert.

Plus "Rock meets Classic" mit Sigi Schwarz und den Frankfurter Sinfonikern punktet mit ausgesuchten Hits – und mit Storys über bekannte Bands.

Von Regina Langhans Artikel anhören Shape

Recht gut gefüllt waren die Ränge am zweiten Tag des Weißenhorner Stadtpark Open Air. Nach dem Auftakt mit Michael Schulte stand nun "Rock Meets Classic" mit Siggi Schwarz auf dem Programm. Zusammen mit den Frankfurter Sinfonikern und seiner Band "Milestones Of Rock" ließ der Ausnahmegitarrist Oldies in monumentaler Weise auferstehen.

Mit begeistertem Applaus empfing ihn das Fan-Publikum, kaum dass er die Bühne betrat und seine Finger über die Gitarrensaiten glitten. Die Vorschusslorbeeren erwiesen sich als verdient: Das Bühnengeschehen drehte immer mehr auf, auf dem Rasen stieg die Stimmung, es wurde geklatscht, mitgesungen, bis zu wogenden Handylichtern in der Dunkelheit bei den Zugaben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen