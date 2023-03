Weißenhorn

18:15 Uhr

Neues Einkaufsangebot: Schranne in Weißenhorn wird erstmals zum Marktplatz

Einkaufen in der Weißenhorner Schranne - das ist künftig einmal im Monat an einem Donnerstag möglich. Der erste Markt findet am 16. März statt.

Plus Die Stadt belebt die Schranne in Weißenhorn mit einem neuen Einkaufsangebot. Am 16. März findet dort erstmals ein Markt mit einem speziellen Sortiment statt.

Von Mira Herold-Baer Artikel anhören Shape

Das älteste Bauwerk der Stadt Weißenhorn kehrt zu seinen Wurzeln zurück. Künftig öffnet es einmal im Monat seine Tore als Markthalle. Am Donnerstag, 16. März, richtet die Stadt dort den ersten Schrannenmarkt aus. Das Warenangebot unterscheidet sich deutlich vom Sortiment des klassischen Wochenmarkts. Während dort Produkte für den Leib im Vordergrund stehen, bietet der Schrannenmarkt eher etwas für die Seele - und für das Auge. Ein Blick auf die Liste der Händlerinnen und Händler gibt einen Vorgeschmack auf das, was Interessierte dort erwerben können.

