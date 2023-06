Weißenhorn

vor 34 Min.

Eltern zweifeln am Anmeldesystem bei der Kinderbetreuung in Weißenhorn

Plus Wer sein Kind in einer Kita anmeldet, macht das in Weißenhorn über ein Online-Portal. Ein Vater wirft der Stadt vor, die Plätze nicht sinnvoll zuzuteilen.

Von Rosaria Kilian

Ein Vater aus Weißenhorn ist sauer. Der Grund: die Betreuung seines Sohnes. Den wollte er bei einer Kinderkrippe in der Nähe seines Hauses anmelden. Dazu muss man in Weißenhorn ein Online-Formular ausfüllen. Einige Informationen über das Kind und die dazugehörigen Erziehungsberechtigten werden dort abgefragt. Das Alter des Kindes beispielsweise oder ob die Eltern berufstätig sind. Dann kann man in dem Portal drei Wunscheinrichtungen angeben. Der Vater aus Weißenhorn habe das getan, sagt er. Sein Sohn wurde dann nach den erhobenen Daten einer Krippe zugeteilt, die viele Kilometer vom Wohnort der Familie entfernt ist. Beide Eltern sind berufstätig, den Sohn täglich in die weit entfernte Einrichtung zu fahren, sei zeitlich eine enorme Herausforderung. Auch umwelttechnisch hält die Familie die Entscheidung der Stadt für inakzeptabel.

"Es gibt viele Betreuungsplätze in Weißenhorn – und ebenso viele Vorstellungen und Wünsche von Erziehungsberechtigten", sagt Melanie Müller, geschäftsleitende Beamtin in Weißenhorn. Kinderbetreuung sei ein Thema, dass viele Eltern sehr ernst nehmen, sagt sie. Das führe auch in Nachbarkommunen immer wieder zu Problemen, wenn Eltern ihre Kinder nicht in der Wunscheinrichtung unterbringen können und teilweise etwa weiter fahren müssen. In Weißenhorn gab es 2022 490 Kindergartenplätze und 108 Krippenplätze. Der Bedarf an Kindergarten- und Krippenplätzen steige stetig an, sagt Müller. Um dem gerecht zu werden, lasse sich die Verwaltung kreative Lösungen einfallen. Die Großtagespflege beispielsweise sei mit zwei Gruppen in Räume in der Mittelschule gezogen. Die Räume wurden zuvor als Übergangslösung verwendet, bis die Eine-Welt-Kita in der Maximilianstraße im vergangenen Jahr öffnete.

