Berghof in Emershofen freut sich über Vierlingsgeburt bei den Ziegen

Plus Reichlich Nachwuchs gibt es derzeit bei den Ziegen im Berghof in Emershofen. Bei Ziegenmutter Palina erlebten die Betreiber eine kleine Sensation.

Viel Trubel herrscht seit einigen Tagen im Ziegenstall des Berghofs im Weißenhorner Ortsteil Emershofen. Zahlreiche Jungtiere sind auf die Welt gekommen, die Kleinen springen umher, erkunden neugierig die Umgebung und ärgern nicht nur ihre Artgenossen. Groß war die Überraschung bei Ziegenmama Palina: Sie gebar gleich vier gesunde Zicklein. "Das ist bei Ziegen sehr selten", sagt Kirsten Steinke, die mit ihrem Mann Stephan Bucher den zertifizierten Bioland-Betrieb bewirtschaftet. Das sei zum ersten Mal bei ihnen im Hof vorgekommen.