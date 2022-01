Weißenhorn-Emershofen

17:30 Uhr

Fährt bald ein Taxi zum Bustarif von Emershofen nach Weißenhorn?

Plus Von Dezember 2023 an soll auch am Wochenende ein Linienbus Emershofen direkt mit Weißenhorn verbinden. Die Stadt will schon früher ein Angebot schaffen.

Von Jens Noll

Emershofen ist bekanntlich ein Stadtteil von Weißenhorn, doch die bestehenden Nahverkehrsverbindungen erwecken einen anderen Eindruck. Bürgerinnen und Bürger aus Emershofen haben daher schon länger den Wunsch, dass ihr Ort mit einer Busverbindung besser an die Kernstadt angebunden wird - und das auch abends und am Wochenende. Der Mobilitätsausschuss des Kreistags hat bereits neue Linienführungen beschlossen, von denen auch der Stadtteil profitieren soll. Doch die werden erst im Dezember 2023 in Betrieb gehen. Wie kann die Lücke bis dahin geschlossen werden? Darüber hat am Montagabend der Weißenhorner Hauptausschuss diskutiert.

