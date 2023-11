Emershoferin schenkt Kindern Zeit mit ihrem Pferd

Biggi Zimmermann startet heuer wieder eine Aktion für bedürftige Kinder. Familien aus Weißenhorn, Illertissen und Umgebung können sich bei ihr melden.

Viele Kinder träumen von einem Ausritt mit einem Pferd oder einem Pony. Nicht alle Eltern haben das Geld, um diesen Wunsch zu erfüllen. Oder es gibt andere Sorgen und Probleme, die sie daran hindern. In der Pferderanch Ritter in Emershofen sollen auch Mädchen und Buben Zeit mit den Tieren verbringen können, die sonst nicht die Möglichkeit dazu haben. Biggi Zimmermann lädt in diesem Jahr wieder bedürftige Kinder zu einer solchen Begegnung ein. Sie verschenkt Zeit mit ihrem Pferd.

Ein kleiner Ausritt schwebt ihr vor, ein Fackelumzug, anschließend Stockbrot grillen an einer Feuerschale. 2017 hat Zimmermann bereits eine solche Aktion gestartet, mehrere Weihnachtsmärkte hat sie in den Folgejahren auf dem Hof ausgerichtet, um Spenden zu sammeln. Heuer möchte sie zehn Kindern aus Weißenhorn, Illertissen und Umgebung eine Freude machen. Noch vor Weihnachten, voraussichtlich an einem Samstag, soll der Termin stattfinden. Einen Platz habe sie schon vergeben, sagt die 53-Jährige. Weitere Familien mit Kindern können sich bei ihr melden und bewerben. Auch über soziale Medien macht sie auf die Aktion aufmerksam.

Sie berichtet von Anfragen mit herzzerreißenden Geschichten

Die Kinder sollen an dem Tag einfach die Seele baumeln lassen und die Zeit genießen, wie Zimmermann sagt. Über den Hof und über ihre Tätigkeit als Tierheilpraktikerin hat sie zahlreiche Menschen kennengelernt und dabei viele Kinder sagen hören, dass sie gerne reiten würden, aber das finanziell nicht gehe. Das sei der Anlass gewesen für die Aktion, berichtet Zimmermann. "Meine beiden Söhne haben alles gehabt", ergänzt sie. "Warum soll man von dem Kuchen nicht ein Stück abgeben?", fragt sie.

Zimmermanns Angebot richtet sich aber nicht nur an Familien, die sich einen Ausritt nicht leisten können, sondern auch an solche, die es wegen Krankheiten oder Todesfällen besonders schwer haben. Von Anfragen mit "herzzerreißenden Geschichten" berichtete sie bereits 2017 im Gespräch mit unserer Redaktion. In dem Jahr hatte sie erstmals einen Aufruf gestartet, um ausgewählten Familien mit Kindern in der Vorweihnachtszeit etwas Gutes zu tun. Inspiriert wurde sie damals von einer Freundin im Allgäu, die ebenfalls Zeit mit ihren Tieren anbot.

2024 ist wieder ein Weihnachtsmarkt auf dem Hof in Emershofen geplant

Das kleine Mädchen, das einen unheilbaren Tumor hatte und dessen größter Traum es war, Zeit auf einem Ponyhof zu verbringen, ist Zimmermann besonders im Gedächtnis geblieben. Außerdem erzählt sie nun im Gespräch von einem Kind, das von einem Zug erfasst wurde. Es hat den Vorfall glücklicherweise überlebt, allerdings waren körperliche Einschränkungen die Folge. "Solche Kinder haben es verdient, so einen Tag bei uns zu erleben", sagt die 53-Jährige.

Gerne möchte sie auch wieder einen Weihnachtsmarkt in der Pferderanch ausrichten. Dieses Jahr werde das nicht mehr klappen, sagt sie. Aber für 2024 sei es schon geplant.

Kontakt: Biggi Zimmermann ist erreichbar unter der Telefonnummer 0170/8192227. Sie nimmt auch Anfragen über WhatsApp entgegen.