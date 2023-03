Endstation vor dem Aus: Was wird aus dem Café am Weißenhorner Bahnhof?

Plus Das Café Endstation verabschiedet sich aus dem Bahnhofsgebäude in Weißenhorn. Eigentümer Alexander Engelhard sucht jetzt nach neuen Ideen für das Bistro.

Es gab viele Gerüchte um die Gastronomie im Weißenhorner Bahnhofsgebäude. Nun bestätigen die Betreiberin und der Eigentümer des Hauses unserer Redaktion: Das Bistro Endstation steht vor dem Aus. Seit Wiederaufnahme der Bahnstrecke war das Lokal in der Herzog-Georg-Straße eine beliebte Adresse bei den Fuggerstädterinnen und Fuggerstädtern. Dunkle Holztische, Lederbänke und Barhocker boten Platz für bis zu 40 Personen. Häufig waren die auch voll besetzt, besonders die Burger und der Mittagstisch lockten viele hungrige Besucherinnen und Besucher an. Doch wie geht es jetzt weiter?