Prozess: Enkelin will eigene Oma erpressen und fordert 10.000 Euro

Plus Eine 30-Jährige muss sich wegen versuchter räuberischer Erpressung vor Gericht verantworten. Sie forderte immer wieder Geld von ihrer Großmutter – mit fiesen Mitteln.

Eine Enkelin fordert 10.000 Euro von ihrer Großmutter. Als diese ihr das Geld verweigert, wird die 30-Jährige handgreiflich und droht damit, in einem öffentlichen Gottesdienst zu erzählen, dass ihr Großvater sie missbraucht habe. Um dies zu verhindern, gibt die ältere Dame nach und fährt mit ihrer Enkelin zur Bank nach Weißenhorn. Dort bekommt die Seniorin jedoch kein Geld, die Bankangestellten werden misstrauisch und vermuten einen Enkeltrick. Dass die richtige Enkelin im Auto vor dem Gebäude wartet, stellt sich erst später heraus. Der Vorfall passierte vor knapp zweieinhalb Jahren, nun musste sich die 30-Jährige wegen des Vorwurfs der versuchten räuberischen Erpressung und Körperverletzung vor dem Amtsgericht Neu-Ulm verantworten. Den Fall samt seiner Vorgeschichte könnte man gut als Familiendrama bezeichnen.