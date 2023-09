Entlaufener Nandu muss getötet werden

Zwischen Weißenhorn und Biberach wird ein freilaufender Vogelstrauß gesichtet. Weil das Tier eine Gefahr für den Straßenverkehr darstellte, wurde es getötet.

Ein Nandu, der seinem Besitzer entlaufen war, musste am Sonntagabend bei Weißenhorn getötet werden. Als Grund gab die Polizei am Montag an, dass der Laufvogel eine konkrete Gefahr für den Straßenverkehr darstelle.

Demnach ging bei der Polizei in Weißenhorn um 18.20 Uhr zunächst die Mitteilung über einen freilaufenden Vogelstrauß ein. Wie die eingesetzte Streife feststellte, befand sich der Nandu entlang der Staatsstraße 2019 zwischen Weißenhorn und Biberach. Dem Eigentümer, einem anwesenden Jäger und drei Polizeistreifen sei es trotz anhaltender und intensiver Bemühungen nicht gelungen, den Vogel einzufangen.

Weil nach Einschätzung der Situation vor Ort eine konkrete Gefahr für den Straßenverkehr bestand und nach Polizeiangaben keine andere Lösung zielführend erschien, musste das Tier in Absprache mit dem Eigentümer durch die Polizei erschossen werden. (AZ)