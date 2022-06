Weissenhorn

18:30 Uhr

Er beschrieb das mittelalterliche Weißenhorn: der Chronist Nicolaus Thoman

Lokal Vieles, was über das Leben in der Stadt in früheren Zeiten überliefert ist, stammt aus der Feder von Nicolaus Thoman. Was über den Geschichtsschreiber bekannt ist.

Von Ralph Manhalter

"Dem ersamen, fursichtigen, weysen burgermaister und rat der stat Weyssenhoren enbut ich, Nicolaus Thoman, sant Lienhartz caplan daselbst, mein gebet und freuntlich wullig dienst zu vor": Mit diesem Vorwort empfiehlt sich der namentlich aufgeführte Chronist Nicolaus Thoman vermutlich im Jahr 1533 – das Datum wurde offenbar nachgetragen – seiner Herrschaft. Vieles, was uns aus dem mittelalterlichen Weißenhorn überliefert ist, stammt aus der Feder dieses zugezogenen Geschichtsschreibers. Was ist über ihn bekannt?

