Weißenhorn erhöht Eintrittspreise fürs Freibad und führt einen neuen Tarif ein

Das Freibad in Weißenhorn ist beliebt: Im Jahr 2025 suchten 91.000 Gäste Erholung im Wasser und auf den Liegewiesen. Die Schattenseite des Angebots betreffen gestiegene Energie- und Personalkosten. Für den Jahresabschluss 2023 ergab sich ein Verlust von 516.000 Euro. Die Stadt kündigt daher für 2026 Gebührenerhöhungen an – hat aber auch eine gute Nachricht parat.

Angesichts knapper Kassen sind Freibäder, die fast immer subventioniert werden müssen, schon fast eine Seltenheit. Dass künftig an heißen Tagen Sicherheitskräfte eingesetzt werden sollen, erhöht die Kosten in der Fuggerstadt weiter. Weißenhorn hält an seinem Angebot fest, hat aber einen Vergleich mit umliegenden Bädern angestellt. Unter die Lupe genommen wurden die Eintrittspreise der Freibäder unter anderem von Senden und Ehingen, die des Donaubads Neu-Ulm und des Waldbads Günzburg. Der Eintrittspreis für Erwachsene steigt von vier Euro auf fünf Euro, Kinder ab sechs Jahren zahlen künftig statt 1,50 Euro zwei Euro, die Zehner-Karte für Erwachsene wird von 30 auf 38 Euro angehoben. Unterm Strich werden dadurch lediglich Mehreinnahmen von etwa 35.000 Euro jährlich erwartet, sodass der Löwenanteil der fehlenden halben Million weiterhin von der Stadt zu schultern sein wird. Die neue Gebührenstruktur wurde in der jüngsten Sitzung den Stadträten vorgelegt.

Jürgen Bischof (WÜW) scheitert mit Vorschlag zur Familienkarte

Bürgermeister Wolfgang Fendt fasste eingangs die Überlegungen der Stadtverwaltung zusammen: Man habe bisher mit die niedrigsten Gebühren für ein Freibad gehabt und wolle auch weiterhin günstig bleiben. Insbesondere sollten Kinder weiterhin der Zugang leicht gemacht werden.

Franz Josef Niebling (CSU) stellte für seine Fraktion fest, dass man angesichts der moderaten Erhöhung dem neuen Modell folgen könnte. Varianten einer Familienkarte hätte Jürgen Bischof (Freie Wähler/WÜW) gerne aufgenommen gesehen: Ein Erwachsener mit bis zu drei Kindern sollten danach 7,50 Euro zahlen und zwei Erwachsene mit bis zu drei Kindern zehn Euro. Damit konnte er sich aber nicht bei seinen Kollegen durchsetzen.

Stadtrat spricht über Eintrittspreise im Weißenhorner Freibad

Der Vorschlag von Herbert Richter (SPD) zu einer Art Entbürokratisierung wurde hingegen einstimmig begrüßt: Das Tarifmodell wies drei Zusatzkartenvarianten für ähnliche Zielgruppen auf: Jugendliche, Schüler und Studenten und Sechs- bis 15-Jährige. Daraus solle man doch eine einheitliche Kinder- und Jugendlichen-Karte machen, bevor man da an der Kasse mit Ausweisen hantieren müsse.

Ebenfalls auf breite Zustimmung stieß der neue Abendtarif. Ab 17 Uhr kostet der Eintritt nur noch drei Euro, wovon man sich eine gleichmäßigere Auslastung des Badeangebots erhofft.