Erstmalig in Weißenhorn: Das hat das Sommerprogramm zu bieten

Stadtjugendpflegerin Theresa Veith und Streetworkerin Nina Frey sind in dieser Woche mit dem Jugendmobil vor dem Bolzplatz an der Illerberger Straße in Weißenhorn anzutreffen.

Plus Sich kreativ ausleben, gemeinsam Sport treiben und abends am Lagerfeuer sitzen: Die kommunale Jugendarbeit Weißenhorn bietet erstmalig ein Sommerprogramm an.

Von Rosaria Kilian

Acht Quadratmeter Leinwand liegen im Schatten eines Pavillons vor dem Bolzplatz in der Illerberger Straße in Weißenhorn. Am Montagnachmittag ist die Fläche noch weiß. Stadtjugendpflegerin Theresa Veith und Streetworkerin Nina Frey haben Acrylfarben und alle nötigen Utensilien gekauft, damit aus der leeren Leinwand ein farbenfrohes Kunstwerk wird. Dabei verlassen sich die beiden erfahrenen Jugendarbeiterinnen auf die Kreativität der Jugendlichen. Sie geben kein Thema vor, genauso wenig bei den übrigen Aktivitäten, die sie in dieser Woche anbieten.

Das Konzept scheint aufzugehen: Die Jugendlichen bemalen die Leinwand mit Händen und Füßen. Dinos, Planeten und Regenbogen finden einen Weg auf das Gemeinschaftskunstwerk. Ein strenger Zeitplan oder ein durchgetaktetes Programm komme bei den Jugendlichen nicht so gut an, sagt Frey. Stattdessen haben sich die beiden entschieden, die Tage unter zwei verschiedene Mottos zu stellen: An "Create"-Tagen dürfen sich die Jugendlichen künstlerisch austoben, an "Move"-Tagen steht die gemeinsame Bewegung im Mittelpunkt. "An den "Move"-Tagen können die Jugendlichen auf dem Bolzplatz Fußball spielen", sagt Veith, "aber ich habe auch Tischtennisschläger oder Wikingerschach eingepackt." "Bei den Temperaturen müssen wir da natürlich Alternativen im Schatten anbieten", sagt Frey.

