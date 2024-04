Etwa 8000 Euro Schaden: Sattelzug fährt auf Auto in Weißenhorn auf

Ein 83-Jähriger muss in Weißenhorn abbremsen, das bemerkt der 36-jährige Fahrer des Sattelzugs hinter ihm jedoch zu spät.

Ein 83-jähriger Autofahrer ist am späten Montagvormittag auf der Günzburger Straße in Weißenhorn gefahren. Wie die Polizei mitteilt, hielt er verkehrsbedingt an der Kreuzung Ulmer Straße/Günzburger Straße an.

Bei Unfall in Weißenhorn kommt es zu etwa 8000 Euro Sachschaden

Der hinter ihm fahrende 36-jährige Fahrer eines Sattelzuges erkannte dies jedoch zu spät und fuhr auf das Auto des 83-Jährigen auf. Bei dem Zusammenstoß entstand ein Sachschaden von etwa 8000 Euro. (AZ)