Fahrbahndecke wird erneuert: Was das für den Verkehr um Weißenhorn bedeutet

Im Mai starten Straßenbauarbeiten an Staats- und Kreisstraßen im Raum Weißenhorn. Das führt zu einer Reihe von Umleitungen - auch für Radfahrer und Fußgänger.

Die Schilder stehen schon seit ein paar Tagen in Weißenhorn - "Vollsperrung der St 2019, Kreisverkehr Ulmer Straße bis Daimlerstraße" ist darauf für 8. bis voraussichtlich 17. Mai angekündigt. Bei dieser einen Sperrung wird es in den kommenden Wochen aber nicht bleiben. Das Staatliche Bauamt Krumbach hat jetzt bekannt gegeben, was in dieser Zeit gemacht wird und wo danach weitere Sperrungen anstehen.

Geplant ist die Erneuerung der Fahrbahndecken der Staatsstraßen St 2019, St 2029 sowie der Kreisstraßen NU 3 und NU 9 westlich von Weißenhorn. Die Maßnahme ist in vier Bauabschnitte unterteilt, die im Zeitraum vom 8. Mai bis voraussichtlich 30. Juni erledigt sein sollen. Die Erneuerung der Fahrbahndecken erstreckt sich nach Angaben des Staatlichen Bauamtes über eine Länge von rund zwölf Kilometern und umfasst eine Asphaltfläche von ungefähr 93.000 Quadratmetern.

Ab dem 8. Mai stehen Sperrungen in Weißenhorn an

Mit dem ersten Bauabschnitt soll es am Montag, 8. Mai, losgehen. Dafür wird die auf den Schildern angekündigte Sperrung der St 2019 im Abschnitt Kreisverkehrsplatz Ulmer Straße/ Herzog-Georg-Straße – Einfahrt Gewerbegebiet Eschach (Daimlerstraße) in Weißenhorn eingerichtet.

Die überörtliche Umleitung für Verkehrsteilnehmer von und nach Senden verläuft über Witzighausen (St 2019), Illerberg (Kreisstraße NU 9) nach Weißenhorn (Kreisstraße NU 14) und umgekehrt. Das Gewerbegebiet Eschach in Weißenhorn bleibt laut Bauamt von der Kreisstraße NU 14 (Weißenhorn–Vöhringen) und von der St 2019 (Witzighausen–Weißenhorn) erreichbar. Aufgrund der Sperrung des Kreisverkehrsplatzes Weißenhorn wird der Verkehr innerorts über die Kaiser-Karl-Straße und die Illerberger Straße (St 2022) umgeleitet.

Diese Abschnitte in Weißenhorn werden als Nächstes saniert

Mit Bauabschnitt zwei geht es dann am Freitag, 19. Mai, weiter. Bis Freitag, 26. Mai, ist dann die St 2019 im Abschnitt Einmündung Hittistettener Straße (St 2029) in Witzighausen – östlich Wullenstetten sowie die Kreisstraße NU 9 im Abschnitt Einmündung Wullenstetter Str. (Staatsstraße St 2019) – Illerberger Straße in Witzighausen gesperrt. Die Einfahrt zum Bahnhofsparkplatz sowie zum Möbel Inhofer soll von Illerberg aus möglich sein.

Im dritten Bauabschnitt von Dienstag, 30. Mai, bis Freitag, 9. Juni, wird dann die St 2019 im Abschnitt Einfahrt Gewerbegebiet Eschach (Daimlerstraße) in Weißenhorn bis Einmündung Hittistettener Straße, (St 2029) in Witzighausen sowie die St 2029 im Abschnitt Einmündung Hittistettener Straße in Witzighausen (St 2019) bis Einfahrt Gewerbegebiet Junkeräcker (Magirusstraße) in Hittistetten gesperrt.

Der vierte und letzte Bauabschnitt umfasst dann die Sperrung der St 2029 im Abschnitt Gewerbegebiet Junkeräcker (Magirusstraße) in Hittistetten bis Kreisverkehrsplatz Holzschwang sowie die Sperrung der Kreisstraße NU 3 im Abschnitt Kreisverkehrsplatz Holzschwang östlich Aufheim. Hier sind die Arbeiten zwischen Montag, 12. Juni, und Freitag, 30. Juni, vorgesehen. Die jeweiligen Umleitungen für die drei weiteren Bauabschnitte will das Staatliche Bauamt später bekannt geben.

Parkplatz vor Witzighausen bleibt komplett gesperrt

Zusätzlich wird der Parkplatz vor Witzighausen an der Staatsstraße St 2019 während der gesamten Baumaßnahme gesperrt, also vom 8. Mai bis 30. Juni. Der Geh- und Radweg zwischen Weißenhorn und Witzighausen wird umgeleitet: von und nach Witzighausen über eine Unterführung unter der Wullenstetter Straße, einen geschotterten Weg („Attenhofer Weg“) und anschließend über die Wullenstetter Straße zurück auf den bestehenden Geh- und Radweg nach Weißenhorn beziehungsweise umgekehrt. An der Querung über die Wullenstetter Straße wird die Geschwindigkeit der Verkehrsteilnehmer reduziert. (AZ)