Fahrbahnerneuerung in Weißenhorn: So geht es mit der Baustelle weiter

Der erste Bauabschnitt des Großprojekts wird planmäßig abgeschlossen, ab Freitag geht es mit der nächsten Vollsperrung weiter. Diese Umleitungen gelten dann.

Seit Anfang Mai wird in Weißenhorn wieder gebaut – westlich der Stadt lässt das Staatliche Bauamt die Fahrbahndecken erneuern. Bis Ende Juni werden dafür immer wieder Abschnitte der Staatsstraßen St2019 und St2029 sowie der Kreisstraßen NU3 und NU9 gesperrt und es werden Umleitungen eingerichtet. Am Freitag startet der zweite Bauabschnitt.

Mit Beginn des zweiten Bauabschnittes sollen die Arbeiten am Bauabschnitt eins, also am Kreisverkehrsplatz Ulmer Straße und Herzog-Georg-Straße und in der Ulmer Straße abgeschlossen sein, heißt es seitens der Behörde. Weiter geht es dann ab dem 19. Mai bis voraussichtlich 26. Mai. Dazu wird die Staatsstraße 2019 nach der Einmündung Hittistettener Straße in Witzighausen – bis östlich Wullenstetten kurz nach der Fußgängerampel am Sportplatz gesperrt. Eine weitere Sperrung ist auf der Kreisstraße NU 9 von der Einmündung Wullenstetter Straße bis Illerberger Straße in Witzighausen vorgesehen. Die Einfahrt zum Bahnhofsparkplatz und die Einfahrt zu Möbel Inhofer ist von Illerberg aus erreichbar.

Straßensperrungen in Weißenhorn: Hier verläuft die Umleitung

Die Umleitung in diesem Bauabschnitt für Verkehrsteilnehmer von und nach Senden verläuft über Holzschwang (Kreisstraße NU 3), Hittistetten und Witzighausen (St2029) nach Weißenhorn (St2019) und umgekehrt. Die Kreisstraße NU9 ist vom Bahnhofsparkplatz in Witzighausen bis zur Einmündung Wullenstetter Straße (St2019) gesperrt. Der Bahnhofsparkplatz in Witzighausen sowie Witzighausen ist über Illerberg beziehungsweise Vöhringen über die Kreisstraßen NU14 und NU9 von Weißenhorn sowie umgekehrt erreichbar. Die Kreuzung Wullenstetter Straße/Hittistetter Straße von Weißenhorn in Richtung Holzschwang ist nicht von der Sperrung betroffen.

Wie berichtet, ist der Parkplatz vor Witzighausen an der Staatsstraße St2019 während der kompletten Baumaßnahme bis Ende Juni gesperrt. Der Geh- und Radweg zwischen Witzighausen und Weißenhorn wird während dieser Zeit umgeleitet. (AZ)