Fahrerin beschädigt anderes Auto und flieht

Auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Herzog-Georg-Straße in Weißenhorn stieß eine Autofahrerin am Dienstagnachmittag, 18. Februar, gegen einen anderen PKW und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort.

Dank eines aufmerksamen Zeugen konnte die Flüchtige schnell gefasst werden. Die Polizeiinspektion Weißenhorn ermittelt und meldet einen Sachschaden im unteren vierstelligen Eurobereich. (AZ)