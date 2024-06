Fahrerin eines Kleinkraftrads verletzt sich bei Unfall in Weißenhorn

Ein 61-jähriger Autofahrer nimmt einer Kleinkraftrad-Fahrerin in Weißenhorn die Vorfahrt. Sie stürzt deswegen von ihrem Fahrzeug.

Ein 61-jähriger Autofahrer ist am Dienstag gegen 9.30 Uhr auf der Ulmer Straße in Weißenhorn in Richtung Stadtmitte gefahren. Wie die Polizei mitteilt, missachtete er die Vorfahrt einer 53-jährigen Frau, als er in den Kreisverkehr an der Herzog-Georg-Straße einfuhr.

Nach Unfall in Weißenhorn wird 53-Jährige vor Ort behandelt

Die 53-Jährige fuhr zu diesem Zeitpunkt mit ihrem Kleinkraftrad bereits im Kreisverkehr. Die beiden Fahrzeuge stießen zusammen, wodurch die Frau von ihrem Kleinkraftrad stürzte und sich leicht verletzte. Sie wurde vor Ort vom Rettungsdienst behandelt. Der Sachschaden beläuft sich laut Polizei auf circa 1000 Euro. (AZ)