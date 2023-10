Fahrgast geht in Weißenhorn mit Pfefferspray auf Busfahrer los

Ein Mann gerät am Weißenhorner Bahnhof mit einem Busfahrer in Streit, weil er sein Fahrrad nicht mit ins Fahrzeug nehmen darf. Dann eskaliert die Situation.

Ein bislang unbekannter Mann hat in Weißenhorn einem Busfahrer Pfefferspray ins Gesicht gesprüht und diesen dadurch leicht verletzt. Die Polizei bittet nach dem Vorfall um Hinweise aus der Bevölkerung, um den Täter ermitteln zu können.

Dem Polizeibericht zufolge wollte der Mann am späten Freitagabend, 20. Oktober, gegen 23 Uhr am Busbahnhof in Weißenhorn mit einem Fahrrad in einen öffentlichen Kleinbus einsteigen. Der Busfahrer sagte dem Mann, dass eine Beförderung mit dem Fahrrad nicht möglich sei. Der Fahrgast wollte dies jedoch nicht verstehen und es kam zum Streit. Ein anderer, 37 Jahre alter Busfahrer kam hinzu und versuchte ebenfalls, den Fahrgast auf die geltenden Bestimmungen hinzuweisen. Daraufhin sprühte der Fahrgast dem 37-Jährigen unvermittelt Pfefferspray ins Gesicht und flüchtete anschließend mit seinem Fahrrad.

Laut Zeugenaussagen könnte der Mann aus dem Raum Pfaffenhofen kommen

Die Polizei leitete sofort eine Fahndung nach dem Fahrgast ein. Dieser trug eine auffällig gelbe Warnweste oder neongelbe Arbeitsjacke. Doch die Beamten konnten den Mann nicht finden. Der Busfahrer wurde nach Polizeiangaben durch den Angriff leicht verletzt und vor Ort ambulant behandelt. Laut Zeugenaussagen könnte der gesuchte Mann aus dem Raum Pfaffenhofen an der Roth kommen. Personen, die Hinweise zur Identität des Unbekannten geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Weißenhorn unter der Telefonnummer 07309/96550 zu melden. (AZ)