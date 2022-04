Fahrschülerin durchbricht mit dem Motorrad einen Gartenzaun

Eine Fahrschülerin beschleunigt ein Motorrad in Weißenhorn versehentlich so stark, dass sie von der Fahrbahn abkommt. Die Frau bleibt jedoch unverletzt.

Eine Fahrschülerin hat während einer Fahrstunde in Weißenhorn einen Unfall verursacht. Sie durchbrach mit dem Motorrad einen Gartenzaun.

Unfall in Weißenhorn: An Fahrschul-Motorrad entsteht Totalschaden

Die 44-Jährige fuhr nach Angaben der Polizei am Montagabend mit dem Fahrschul-Motorrad auf der Kaiser-Karl-Straße in Richtung Pfaffenhofen. Beim Abbiegen nach links rutschte sie von der Kupplung und beschleunigte das Motorrad versehentlich so stark, dass sie in der Kurve von der Fahrbahn abkam und auf der gegenüberliegenden Straßenseite die Absperrung zum Gehweg und den angrenzenden Zaun durchbrach.

Anschließend stürzte die Frau vom Kraftrad, blieb jedoch zum Glück unverletzt. Am Motorrad entstand Totalschaden. Der Gesamtschaden beläuft sich laut Polizeibericht auf etwa 5000 Euro.