Weißenhorn

vor 2 Min.

Familien ärgern sich über Zerstörung am Weißenhorner Krippenweg

Plus Die Krippen, die im Wald bei Weißenhorn aufgestellt werden, erfreuen Spaziergänger jedes Jahr aufs Neue. Doch Beschädigungen demotivieren einige Erbauer.

Von Dagmar Hub

Eine zufällige Begegnung im Wald bei Weißenhorn: Zwei Familien stellen gerade zwei neu gebaute Krippen nebeneinander auf. Auch im realen Leben sind sie Nachbarn. Liebevoll gestaltet sind ihre Krippen, in jeder stecken 20 bis 30 Stunden Arbeit, verraten die beiden Familien, und einer der Männer fügt trotzig hinzu: „Wenn sie die Krippe kaputt machen, bau‘ ich zwei neue, und wenn die zerstört werden, bau‘ ich vier!“

Was den Krippenbauer so ärgert: Bereits am ersten Adventswochenende wurden drei der gerade erst im Wald aufgestellten Krippen ausgeräumt und Figuren zerstört. Es sind weniger Krippen in diesem Jahr an diesem inoffiziellen, aber sehr beliebten Krippenweg, der bei der 14-Nothelfer-Kapelle in der Nähe des Waldfriedhofs beginnt, das ist deutlich zu merken. Das finden die beiden Familien, die gerade aufbauen, sehr schade. „Die Idee ist doch so schön.“

