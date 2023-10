Fernsehköchin der Region: Wie gewinnt man "Das perfekte Dinner", Bine Müller?

Vor der Kamera zu kochen ist für die Weißenhornerin Nervenkitzel pur. Ein Podcast-Gespräch über Genuss, Gewürze und Grillvergnügen.

Vor der Kamera kennt sie sich mittlerweile fast genauso gut aus wie in der Küche: Bine Müller hat schon in mehreren Kochsendungen bewiesen, dass sie mehr als eine ambitionierte Hobbyköchin ist. Zuletzt hat sie die Sendung " Das perfekte Dinner" gewonnen. Doch Kochen vor der Kamera ist nicht die einzige Leidenschaft der Weißenhornerin, wie sie im Podcast-Gespräch mit Ronald Hinzpeter und Rebekka Jakob verrät.

Ob "Küchenschlacht", " The Taste" oder "Chefkoch TV" - Bine Müller war schon bei vielen Kochsendungen im deutschen Fernsehen dabei. Inzwischen hat sie sogar eine eigene Idee für eine Kochsendung entwickelt. "Nervenkitzel pur", so beschreibt sie das Gefühl, vor der Kamera Gerichte zu kreieren - egal, ob in der Jury Sterneköche sitzen oder wie beim "Perfekten Dinner" Hobbyköche aus der Region Ulm/Neu-Ulm. "Jeder Handgriff muss sitzen. Das ist eine Challenge, die mir einfach Spaß macht."

Bei "Das perfekte Dinner" überzeugte sie ihre Mitstreiter

Dabei lässt sie sich auch nicht ausbremsen - selbst dann, als die zuständige Redakteurin der Fernsehshow skeptisch war, ob das ambitionierte Menü sich auch tatsächlich in der vorgegebenen Zeit zubereiten lässt. Bine Müller blieb bei ihren drei aufwändigen Gängen - und sollte recht behalten: Ihre Mitstreiter fanden, dass sie am letzten Tag der Ulm-Woche das perfekte Dinner serviert hatte. "Ich kann es jedem nur empfehlen, bei so etwas mitzumachen", sagt sie heute. Selber würde sie es jederzeit wieder tun.

Dabei ist die umtriebige Hobbyköchin auch noch anderweitig aktiv: Sie betreibt gemeinsam mit ihrem Mann nicht nur eine Werbeagentur, sondern hat mit ihm zusammen auch eine Gewürzmanufaktur gegründet. Mit Feinwaage, Butterbrot und feiner Nase kreieren die beiden gemeinsam Gewürzmischungen. Im Podcast verrät sie, wie es dazu kam - und warum sie das Grillen lieber ihrem Mann überlässt.

