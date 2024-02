Fernwärme-Baustelle beeinträchtigt den Verkehr in Hegelhofen

Arbeiten am Fernwärmenetz führen zu Sperrungen im Weißenhorner Stadtteil Hegelhofen. Davon betroffen ist bis voraussichtlich Ende Mai auch die Staatstraße 2020.

Im Weißenhorner Stadtteil Hegelhofen müssen sich Verkehrsteilnehmer auf Beeinträchtigungen in den kommenden Wochen einstellen: Von Montag, 19. Februar, an wird die Staatstraße 2020 dort halbseitig gesperrt.

Grund für die Sperrung sind nach Angaben des Landratsamts Neu-Ulm Arbeiten am Fernwärmenetz. Diese sollen bis Ende Mai dauern. Davon betroffen ist der Bereich der Günzburger Straße von Hausnummer 59 bis zur Einmündung Oberfeldstraße. Vom Montag an bis voraussichtlich zu den Osterferien ist laut Pressemitteilung die westliche Straßenseite der Günzburger Straße in Fahrtrichtung Weißenhorn gesperrt. Über die Osterferien sind keine Arbeiten in der Günzburger Straße vorgesehen. Nach den Osterferien wird die östliche Straßenseite in Fahrtrichtung Pfaffenhofen gesperrt. "Während des gesamten Sperrungszeitraums ist die Ausfahrt von Sommerstraße, Herbstgässchen, Frühlingstraße und Pfarrer-Beck-Straße in die Günzburger Straße nicht möglich", teilt das Landratsamt mit. Die Oberfeldstraße wird demnach von 25. März bis voraussichtlich 30. Mai voll gesperrt.

Sperrungen in Hegelhofen: Landratsamt informiert über Umleitungen

Folgende Umleitungen werden wegen der Sperrungen eingerichtet: