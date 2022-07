Feuerwehren bekämpfen Flächenbrand bei Weißenhorn

Zwischen Weißenhorn und Oberhausen brennt ein Feld. Mehrere Feuerwehren aus den umliegenden Orten wurden alarmiert.

Eine beachtliche Rauchwolke ist am Dienstagnachmittag zeitweise von Weißenhorn aus zu sehen gewesen. Sie wurde durch einen Flächenbrand verursacht, zu dem mehrere Feuerwehren aus Weißenhorn und der Umgebung alarmiert wurden. Der Einsatz ist derzeit noch im Gange, das betroffene Feld befindet sich zwischen Oberhausen und Weißenhorn, nördlich der Oberhauser Straße. Wegen der Hitze ist die Brandgefahr derzeit besonders hoch. In der Region haben sich in den vergangenen Tagen schon mehrere Felder entzündet.

Wir berichten an dieser Stelle, sobald wir mehr über den Einsatz bei Weißenhorn wissen. (AZ)