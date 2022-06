Firma Oetinger feiert in Weißenhorn ihr 75-jähriges Bestehen

In fast allen Fahrzeugen steckt Aluminium von Oetinger. Zum Jubiläum wurden die beiden Standorte Neu-Ulm und Weißenhorn zu einem Unternehmen verschmolzen.

Der Aluminiumhersteller Oetinger ist ein leistungsstarker industrieller Betrieb mit bedeutender Firmengeschichte im Landkreis Neu-Ulm. 1946, im ersten Jahr nach Ende des Zweiten Weltkriegs, gegründet konnte das Unternehmen 2021 auf eine 75-jährige Firmengeschichte zurückblicken. Groß gefeiert wird auch dieses Jubiläum wegen Corona jedoch erst in diesem Jahr. Geplant war das Fest zunächst am Samstag, 25. Juni, auf dem Firmengelände in Weißenhorn. Nun wurde sie allerdings auf September verschoben, wie das Unternehmen mitteilte.

Was zeichnet das Unternehmen aus und wie wird dort gearbeitet? Das hat sich der Neu-Ulmer Landrat Thorsten Freudenberger bei einer Betriebsbesichtigung mit den beiden Oetinger-Geschäftsführern Uwe Bodenhausen und Lubomir Pajonk im Werk Weißenhorn erklären lassen. Über das Treffen berichtet das Landratsamt in einer Pressemitteilung.

Oetinger hat etwa 300 Beschäftigte in Weißenhorn und Neu-Ulm

Zusammen mit dem zweiten Werk in Neu-Ulm arbeiten bei Oetinger demnach derzeit rund 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Sie produzieren Aluminium in flüssiger und in fester Blockform. „Vor allem im Fahrzeugbau haben wir uns als Schlüssellieferant etabliert“, informierte Uwe Bodenhausen. Oetinger-Legierungen seien in fast allen Fahrzeugen vorzufinden, zum Beispiel in Autos, Lastwagen und Zügen. Verbaut werde Oetinger-Aluminium in anspruchsvollen Einsatzgebieten, wie Elektromotoren, Fahrwerken, Kolben oder in Zylindern und Kurbelgehäusen von Verbrennungsmotoren, wie Lubomir Pajonk ergänzte. Die Jahresproduktion beträgt ungefähr 180.000 Tonnen Aluminiumgusslegierung.

Landrat Thorsten Freudenberger (Mitte) bei einer Besichtigung des Oetinger-Werks in Weißenhorn mit dem Wirtschaftsbeauftragten des Landratsamtes und Vertretern des Unternehmens. Foto: Landratsamt Neu-Ulm

Pünktlich zum Jubiläum wurden die beiden Standorte Neu-Ulm und Weißenhorn zu einem Unternehmen verschmolzen. Name und Rechtsform lauten seither: Oetinger Aluminium GmbH. Auch die Unternehmensführung wurde neu aufgestellt: Uwe Bodenhausen und Lubomir Pajonk bilden jetzt das Geschäftsführer-Gespann.

Der Landrat zeigte sich sehr angetan von dem effizient und nachhaltig wirtschaftenden Global Player. „Wir können stolz sein, dass ein solch erfolgreiches, weltweit agierendes Unternehmen bei uns im Landkreis zu Hause ist“, sagte Freudenberger. Der Wirtschaftsbeauftragte des Landratsamtes, Simon Schrag, begleitete ihn zum Firmenbesuch. (AZ)