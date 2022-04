Firmeninhaber wird bei Betriebsunfall in Weißenhorn verletzt

Einem Mann ist in einer Firma in Weißenhorn ein Stahlträger auf den Fuß gefallen. Da die Belegschaft schon weg war, musste er selbst den Rettungsdienst rufen.

Nach Betriebsende seiner Belegschaft ist ein Weißenhorner Firmeninhaber am Dienstag bei einem Betriebsunfall verletzt worden. Nach Angaben der Polizei verrichtete der 54-Jährige nach dem eigentlichen Feierabend noch weitere Arbeiten in der Firma. Gegen 21.15 Uhr hob er mithilfe eines Krans einen Stahlträger an. Dieser löste sich jedoch und fiel aus etwa 80 Zentimeter Höhe auf den Fuß des Mannes.

Noch ist unklar, warum sich der Stahlträger löste

Trotz Sicherheitsschuhen erlitt der Mann eine schwere Fußverletzung. Wie die Polizei weiter mitteilt, konnte der Verletzte selbst den Notruf absetzen. Ein Notarzt behandelte ihn, anschließend brachte der Rettungsdienst ihn in ein Krankenhaus. Warum sich der Stahlträger löste, ist bislang unklar. (AZ)