Frau stirbt nach Verkehrsunfall in Weißenhorn

In Weißenhorn stößt ein Auto mit einem jungen Radfahrer zusammen. Die Autofahrerin hat anschließend Herz-Kreislauf-Probleme und stirbt später im Krankenhaus.

Ein Verkehrsunfall mit tödlichen Folgen hat sich am Donnerstagmittag in Weißenhorn ereignet. Ein Auto ist dort mit einem elf Jahre alten Radfahrer zusammengestoßen. Wie die Polizei mitteilt, bekam die 73-jährige Autofahrerin vermutlich durch den erlittenen Schock in der Folge Herz-Kreislauf-Probleme. In der Nacht auf Freitag verstarb die Frau im Krankenhaus.

Gegen 13.20 Uhr, so teilt die Polizei mit, missachtete die Autofahrerin an der Kreuzung der Querstraße mit dem Veilchenweg die Vorfahrt eines von rechts kommenden Fahrrads. Ein elf Jahre alter Bub saß auf dem Rad, er konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und prallte gegen die rechte vordere Seite des kreuzenden Autos.

Der Elfjährige wurde bei dem Unfall in Weißenhorn leicht verletzt

Durch den Aufprall stürzte der Bub und zog sich leichtere Verletzungen zu, die im Krankenhaus behandelt werden mussten. Nachdem die Autofahrerin und ihr Ehemann, der auf dem Beifahrersitz gesessen hatte, ausgestiegen waren, um sich um den verletzten Buben zu kümmern, bekam die Frau nach Angaben der Polizei deutliche Herz-Kreislauf-Beschwerden. Sie wurde bewusstlos. Notarzt und Rettungsdienst trafen anschließend ein, um sie zu versorgen. Die 73-Jährige wurde ins Krankenhaus gebracht. Dort konnte ihr Leben jedoch nicht mehr gerettet werden, die Frau starb im Laufe der Nacht. (AZ)