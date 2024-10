Frau stürzt in Weißenhorn von ihrem E-Bike und verletzt sich

Eine 67-Jährige ist am Freitag gegen 15.20 Uhr in der Kolpingstraße in Weißenhorn von ihrem E-Bike gestürzt und hat sich dabei verletzt. Wie die Polizei mitteilt, kam beim Abbiegen in die Raiffeisenstraße der Vorderreifen des Fahrrads ins Rutschen, weshalb die Frau das Gleichgewicht verlor und von ihrem Rad stürzte.

67-Jährige muss nach Unfall in Weißenhorn ins Krankenhaus

Obwohl sie einen Helm trug, erlitt sie nach Angaben der Polizei eine Platzwunde am Kopf. Außerdem bestand der Verdacht auf eine Gehirnerschütterung, weshalb sie zur weiteren Abklärung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht wurde. Den Sachschaden an ihrem E-Bike schätzt die Polizei auf etwa hundert Euro. (AZ)