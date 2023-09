Frau überweist vierstellige Summe an Betrüger

Kriminellen gelingt es, eine Frau aus Weißenhorn mittels Handynachrichten hereinzulegen. Die Polizei warnt nochmals ausdrücklich vor dieser Betrugsmasche.

Ein Fall von Trickbetrug mittels Messengerdienst ist der Polizei in Weißenhorn angezeigt worden. Eine Frau hatte dem Polizeibericht zufolge am vergangenen Donnerstag auf ihrem Handy eine Nachricht über einen bekannten Messengerdienst erhalten. Der Mitteiler gab sich als naher Angehöriger aus und bat im weiteren Verlauf um die Bezahlung einer Rechnung. Die Geschädigte erkannte die Betrugsmasche zunächst nicht und veranlasste eine Überweisung in Höhe einer niedrigen vierstelligen Summe.

Die Betrüger behaupten, Probleme mit dem Online-Banking zu haben

Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang nochmals ausdrücklich vor dieser Betrugsmasche. Betrügerinnen und Betrüger geben sich dabei per SMS oder direkt über einen Messengerdienst als Angehörige aus. Damit die Angeschriebenen keinen Verdacht bezüglich der unbekannten Telefonnummer schöpfen, geben die Kriminellen an, dass sie eine neue Telefonnummer haben. Im weiteren Verlauf täuschen sie vor, aktuell Probleme mit dem Online-Banking zu haben und fordern die kontaktierten Personen auf, einen Geldbetrag auf ihr Konto zu überweisen oder für sie eine dringend fällige Rechnung zu begleichen. (AZ)