Frau will drei Flaschen Alkohol und Süßigkeiten stehlen

Eine 26-Jährige steckt in einem Supermakrt in Weißenhorn mehrere Artikel ein und bezahlt sie nicht. Als sie den Laden verlassen will, stoppt sie ein Detektiv.

Eine Frau hat versucht, in einem Weißenhorner Supermarkt drei Flaschen Alkohol und diverse Süßigkeiten zu stehlen. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Vorfall am vergangenen Dienstag gegen 16.30 Uhr in einem Geschäft in der Herzog-Georg-Straße. Die 26-Jährige steckte die Gegenstände im Wert von rund 60 Euro in ihren Rucksack. Als sie den Laden - ohne zu bezahlen - verlassen wollte, sprach sie ein Detektiv an. Die Frau behauptete, sie habe vergessen, die Sachen zu bezahlen. Die 26-Jährige erwartet nun ein Strafverfahren wegen Ladendiebstahls. (AZ)

