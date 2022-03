Weißenhorn

vor 32 Min.

Freie Wähler wollen mehr Ladepunkte für E-Autos in Weißenhorn

Die Fraktion Freie Wähler/WÜW sieht auch in Weißenhorn die dringende Notwendigkeit, mehr Ladepunkte für Elektroautos zu installieren.

Plus In einem ausführlichen Antrag fordert die WÜW-Fraktion einen Ausbau der Ladeinfrastruktur zur Förderung der Elektromobilität in Weißenhorn.

Von Jens Noll

Die Zahl der Elektrofahrzeuge auf deutschen Straßen nimmt zu. Das erfordert eine Anpassung der Infrastruktur, schließlich benötigen die mit Strom angetriebenen Mobile bekanntlich auch Orte, wo sie geladen werden können. Beim Ausbau der Ladeinfrastruktur sehen die Weißenhorner Überparteilichen Wähler (WÜW) auch die Kommune in der Verantwortung. Die Stadtratsfraktion hat deshalb einen Antrag gestellt, über den im Bauausschuss beraten werden soll. "Nachdem wir auch von Bürgern/innen darauf angesprochen wurden, denken wir, dass in Weißenhorn ein dringender Bedarf für einen solchen Ausbau besteht", teilt der Fraktionsvorsitzende Jürgen Bischof unserer Redaktion mit.

