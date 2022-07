Weißenhorn

19:25 Uhr

Freistaat Bayern fördert auch den Erweiterungsbau der Stiftungsklinik

Lokal Der geplante Erweiterungsbau an der Weißenhorner Klinik wurde ins bayerische Bauprogramm 2024 aufgenommen. Das bedeutet Zuschüsse in Millionenhöhe.

Von Jens Noll

Gute Nachrichten für die Stiftungsklinik in Weißenhorn und die medizinische Versorgung im Landkreis Neu-Ulm: Das Bayerische Staatsministerium für Gesundheit und Pflege und das Finanzministerium haben am Dienstag bekannt gegeben, dass der geplante Erweiterungsbau in Richtung Norden in das Jahreskrankenhausbauprogramm 2024 aufgenommen wurde. „Dies ist ein Meilenstein zur Sicherstellung einer guten Gesundheitsversorgung für die ganze Region und damit für uns alle“, teilte die Landtagsabgeordnete Beate Merk (CSU) mit, die sich nach eigenen Angaben mit Nachdruck für die Aufnahme des Vorhabens in München eingesetzt hatte.

