Fußgänger läuft in Weißenhorn gegen einen Bus und verletzt sich

Ein Mann übersieht in Weißenhorn einen Linienbus und läuft dagegen. Dabei verletzt er sich mittelschwer.

Ein Fußgänger hat Donnerstagmittag vom Hauptplatz kommend die Reichenbacher Straße in Weißenhorn überquert. Dabei missachtete er nach Angaben der Polizei einen Linienbus, der in diesem Moment vom Kreisverkehr kommend in die Reichenbacher Straße einfuhr.

Der Fußgänger in Weißenhorn stürzte und verletzte sich mittelschwer

Der Fußgänger lief gegen die rechte Fahrzeugseite des Busses und stürzte zu Boden. Der Mann wurde mittelschwer verletzt und kam zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. (AZ)