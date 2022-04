Weißenhorn

06:00 Uhr

Gehörlose Julia Probst wird Stadträtin: Weißenhorn engagiert Gebärdendolmetscher

Plus Damit Julia Probst künftig als gehörlose Stadträtin an Sitzungen teilnehmen kann, trifft die Verwaltung Vorkehrungen. Tipps dafür kommen auch aus Hessen.

Von Jens Noll

Muss man extra betonen, dass die Frau, die bald in den Weißenhorner Stadtrat nachrücken wird, gehörlos ist? Eigentlich sollte es ja selbstverständlich sein, dass auch Menschen mit körperlichen Einschränkungen ein politisches Ehrenamt ausüben und die Interessen der Bürgerinnen und Bürger vertreten. So kommentiert ein Nutzer auf Facebook die viel beachtete Nachricht, dass die gehörlose Weißenhornerin Julia Probst im Mai in das Gremium aufgenommen wird. Die 40-Jährige hat selbst darauf reagiert und schreibt: "Es ist leider nicht selbstverständlich und bisher gibt es in Deutschland mit mir nur zwei Gehörlose als gewählte Politiker:innen. Solange es eben nicht die Selbstverständlichkeit ist, wird das erwähnt werden." Nicht nur für Probst ist es eine besondere Situation, sondern auch für die Weißenhorner Stadtverwaltung, die nun entsprechende Vorbereitungen für künftige Sitzungen trifft.

