Gehörlose wird Stadträtin: "Vielleicht kann ich die Tür für andere öffnen"

Julia Probst von den Grünen rückt für Christiane Döring in den Weißenhorner Stadtrat nach. Damit übernimmt die 40-Jährige eine Pionier-Rolle in Bayern.

Plus Julia Probst wird am Montag als erste gehörlose Stadträtin in Bayern vereidigt. Im Interview beschreibt sie ihre Vorfreude. Und sie prangert Barrieren an.

Von Jens Noll

Frau Probst, wir führen dieses Interview mithilfe einer Gebärdensprachdolmetscherin. Gibt es denn auch Gebärden für spezielle Begriffe aus der Region, vielleicht sogar aus Weißenhorn?



Julia Probst: Auch in der Gebärdensprache existieren unterschiedliche Dialekte. Aber eine eigene Gebärde für Weißenhorn gibt es nicht. Der Name wird einfach zusammengesetzt aus "weiß" und "Horn". Für Ulm gibt es ein eigenes Zeichen: eine Geste für den Spatz und den Schnabel.

