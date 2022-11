Weißenhorn

18:31 Uhr

Geht Weißenhorn beim Glasfaserausbau doch keinen eigenen Weg?

Plus Eigentlich hat die Stadt Weißenhorn eine GmbH gegründet, um den flächendeckenden Glasfaserausbau zu ermöglichen. Doch das wird so wohl nicht funktionieren.

Von Jens Noll

Eine flächendeckende Versorgung mit Glasfaser in der Kernstadt und in allen Ortsteilen steht in Weißenhorn schon lange auf der Wunschliste. Um das Riesenprojekt umzusetzen, hat der Stadtrat eigens eine Gesellschaft gegründet, nämlich die Glasfaser Weißenhorn GmbH. Ein Geschäftsführer hat sich dafür bislang allerdings nicht gefunden. Obendrein zeichnet sich jetzt ab, dass dieser Weg wohl nicht zum Ziel führen wird.

