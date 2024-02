Geparktes Auto wird angefahren: Mehr als 2000 Euro Schaden

Die Polizei sucht Zeugen eines Unfalls in Weißenhorn. Jemand hat an der St.-Johannis-Straße ein anderes Auto beschädigt und ist einfach weitergefahren.

Auf dem Parkplatz an der St.-Johannis-Straße in Weißenhorn ist ein schwarzer Audi angefahren und beschädigt worden. Der Unfall ereignete sich nach Angaben der Polizei im Zeitraum zwischen Montag, 5. Februar, 17 Uhr, und Dienstag, 6. Februar, 15 Uhr. Der unbekannte Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. An dem Audi entstand laut Polizei ein Sachschaden von mehr als 2000 Euro. Personen, die Angaben zum Unfallverursacher machen können und/oder den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Weißenhorn unter der Rufnummer 07309/9655-0 in Verbindung zu setzen. (AZ)