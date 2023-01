Geparktes Auto wird in Weißenhorn zerkratzt

Eine unbekannte Person beschädigt auf dem Parkplatz eines Supermarktes in Weißenhorn ein Auto. Die Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls.

Auf einem Supermarktparkplatz in Weißenhorn ist ein Auto offenbar mutwillig beschädigt worden. Nach Polizeiangaben ereignete sich die Tat am Dienstag, 27. Dezember, zwischen 15 und 17 Uhr auf dem Feneberg-Parkplatz an der Reichenbacher Straße. Dort wurden einem roten Seat an der linken Seite mehrere Kratzer zugeführt. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf etwa 500 Euro.

Wer Hinweise zu dem Vorfall geben kann oder Beobachtungen in diesem Zusammenhang gemacht hat, der wird gebeten, sich bei der Polizeistation Senden unter der Rufnummer 07307/910000 zu melden. (AZ)