Weißenhorn

06:30 Uhr

Gesetz und Umsetzung: Weißenhorner Bauausschuss diskutiert über Parkplätze

Plus Für ein geplantes Bauvorhaben an der Illerberger Straße muss der Bauherr fünf Stellplätze nachweisen. Stadträte haben Zweifel, ob das praktikabel ist.

Von Andreas Brücken

Die Diskussion um fünf Parkplätze an der Illerberger Straße hat in der jüngsten Sitzung des Weißenhorner Bauausschusses zu einer Grundsatzfrage geführt: Sind gesetzlich legitime Maßnahmen auch praktisch durchführbar oder können sie sogar gefährlich sein? Ausschlaggebend war ein geplantes Bauvorhaben an der Illerberger Straße. Drei Wohnungen sollen dort entstehen und dementsprechend fordert die Stellplatzordnung der Fuggerstadt fünf Parkplätze für das neue Projekt. Die sind zwar auch vorhanden, doch ist auf dem Bauplan zu erkennen, dass diese zu schmal sind und zum Teil die Hauseingangstür blockieren würden.

