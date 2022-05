"Gesichter der Nächstenliebe": Fotoschau zu ehrenamtlichem Engagement

Der Landkreis Neu-Ulm und die Stadt Weißenhorn stellen im Neuffenschloss Fotos zum Thema "Gesichter der Nächstenliebe" aus. Auch Ehrenamtliche können Bilder einsenden.

Nächstenliebe habe viele Gesichter, so schreiben die Stadt Weißenhorn und der Landkreis Neu-Ulm in einer gemeinsamen Mitteilung. Sie könne religiös oder weltlich motiviert sein, sich um einen Einzelnen kümmern oder einer Gruppe von Menschen helfen. Es sei nicht selbstverständlich, dass ein Mensch einem anderen Menschen hilft. Darum organisieren die beiden Veranstalter eine gemeinsame Fotoausstellung zum Thema "Gesichter der Nächstenliebe" in Weißenhorn.

Ehrenamtliche Helferkreise können im Neuffenschloss ihre Bilder ausstellen

23 Fotografinnen und Fotografen stellen aus. Genauso bekommen die ehrenamtlichen Helferkreise eine Plattform für ihr Engagement. Bis Donnerstag, 5. Mai, können sie Fotos oder anderes Material als PDF-Datei an Integrationslotsin Margarete Fischer per E-Mail an margarete.fischer@lra.neu-ulm.de oder direkt an das Kulturbüro zu Volker Drastik an die E-Mail-Adresse kulturbuero@weissenhorn.de senden. "Derzeit unterstützen wieder zahllose Bürgerinnen und Bürger die Menschen, die auf der Suche nach Schutz und Sicherheit im Landkreis Neu-Ulm ankommen. Das ist gelebte Humanität", heißt es in der Mitteilung.

Die Bilderschau wird am Mittwoch, 11. Mai, um 17 Uhr im Neuffenschloss Weißenhorn (Schlossplatz 1) eröffnet. Für die Veranstaltung wird um eine Anmeldung bis Freitag, 6. Mai, per E-Mail an kulturbuero@weissenhorn.de gebeten. Bis zum 27. Mai kann die Vernissage ohne Voranmeldung besucht werden. (AZ)