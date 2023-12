Weißenhorn

Glockenklang umrahmt das Weihnachtskonzert in Weißenhorn

Plus Das Weißenhorner Blechbläser Ensemble schafft mit seinem festlichen Konzert eine Stunde der Besinnung in der Stadtpfarrkirche.

Es sind tatsächlich oft die Tage nach dem Fest, an welchen sich die lang ersehnte Ruhe und Zufriedenheit einstellt. Zeit, innezuhalten, der Besinnung den benötigten Raum zu geben, sich einfach zurückzulehnen und den angenehmen Seiten des Lebens die Chance geben, sie auf sich wirken zu lassen. Eine hervorragende Gelegenheit bot sich am Mittwochabend in der Stadtpfarrkirche Weißenhorn, als sich wieder zahlreiche Besucherinnen und Besucher einfanden, in dem festlich geschmückten Gotteshaus einem Musikgenuss vom Feinsten beizuwohnen.

Glockenklang bildete Auftakt und Schluss des gut einstündigen Weihnachtskonzerts des Weißenhorner Blechbläser Ensembles, begleitete das ohnehin monumentale „O du fröhliche“ und verschmolz mit Lichterarrangement und Klangperspektiven zu einem stimmungsvollen Ganzen. Es sind bewegte Zeiten, in denen wir leben, gab Stadtpfarrer Lothar Hartmann zu bedenken. Dennoch habe man mit den Konzerten etwas Beständiges, eine Tradition geschaffen.

