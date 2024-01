Große Ehre für den Ex-Stadtbaumeister und die Stadtranderholung

Weißenhorns Bürgermeister zeichnet beim Neujahrsempfang Burkhard Günther und ein Helferteam aus. Außerdem benennt er die Ziele für die "Wohlfühlstadt".

Fairtrade-Schoko-Täfelchen auf den Plätzen, eine Animation des künftigen Feuerwehrhauses auf der Leinwand und aus den Boxen "I Want to Break Free" von Queen - so wurden die Gäste bereits vor der eigentlichen Ansprache in der gut gefüllten Fuggerhalle zum Neujahrsempfang der Stadt Weißenhorn begrüßt.

Den musikalischen Rahmen gestaltete die Realschule Weißenhorn. Dies nahm Bürgermeister Wolfgang Fendt zum Anlass, auf die Bedeutung einer guten vielfältigen Bildungslandschaft für die Stadt hinzuweisen. In diesem Zusammenhang dankte er Georg Schmid, Schulleiter der Mittelschule Weißenhorn, für die Überlassung der Räumlichkeiten zur Kinderbetreuung. Dieser Zusammenhalt und die Verbundenheit der Bürgerinnen und Bürger sei die treibende Kraft, die hinter der guten Jahresbilanz 2023 stehe.

Der frühere Landrat fühlt sich noch immer eng verbunden mit Weißenhorn

Das Großprojekt "Museumsensemble" schlage zwar voraussichtlich mit 18 Millionen Euro zu Buche, sagte Fendt. Aber es sei mit acht Millionen Zuschuss zu rechnen. Nicht nur die zwingend notwendige Sanierung der Gebäudeteile des Oberen Tores könne so bewerkstelligt werden, es werde auch neuer Raum für kreatives Wirken und kulturelle Aktivitäten entstehen.

Mit dem Stichwort "Wohlfühlstadt des Landkreises Neu-Ulm" fasste Fendt die Ziele für die Zukunft Weißenhorns zusammen. Damit sei er sich einig mit dem Rat einer künstlichen Intelligenz, die er - eher spaßeshalber - dazu befragt habe: Wichtig sei eine hohe Lebens- und Umweltqualität, Sicherheit, Grünflächen und eine gute Infrastruktur. Beim letzten Punkt konnte er auf das zehnjährige Bestehen verweisen, das die reaktivierte Zugstrecke im Dezember feiern konnte. Zur Frage der Sicherheit konnte Fendt den Ausblick geben, dass man gerade für die Polizei Räumlichkeiten in der Innenstadt suche, damit deren Präsenz sichtbarer sei, als dies bisher im Gewerbegebiet der Fall ist.

Den Jugendförderpreis der Stadt Weißenhorn konnte diesmal das Helferteam der Stadtranderholung in Empfang nehmen. Von links: Tilo Koppelhuber, Jana Wittig, Fabian Ritter, Jule Tiltscher und Sam Miller. Foto: Herbert Hertramph

Der CSU-Landtagsabgeordnete Thorsten Freudenberger betonte in seinem Grußwort, dass er sich nach wie vor sehr mit der Stadt Weißenhorn verbunden fühle. Die menschliche Wertschätzung müsse an erster Stelle stehen, betonte er. Aggression, Hass, Hetze und persönliche Angriffe auf Politiker - das alles sei auf keinen Fall hinnehmbar.

Burkhard Günther wird live aus Berlin zugeschaltet

Mit der Ehrennadel ausgezeichnet wurde diesmal der ehemalige Stadtbaumeister Burkhard Günther. Dieser hielt sich zwar aktuell bei seinen Kindern in Berlin auf, wurde aber per Videoübertragung zugeschaltet und konnte so die Ehrung live verfolgen. Günther habe sich durch seine herausragenden Archivarbeiten zur Stadtgeschichte Weißenhorns verdient gemacht., sagte Fendt. Er hat einen Gebäudeatlas erstellt, der fast lückenlos die Chronik von privaten und öffentlichen Gebäuden bis zum Jahr 1465 aufzeigt. Im Ruhestand hat Günther diesen Schatz der Öffentlichkeit in einem bundesweit einzigartigen Projekt digital zur Verfügung gestellt: Mit mehr als 170 Artikeln mit Quellenangaben, Fotos, alten Handschriften und Skizzen hat er die Online-Plattform geschichten-aus-weissenhorn.de ins Leben gerufen.

Den Jugendförderpreis konnte das Helferteam der Stadtranderholung in Empfang nehmen. Fendt hob die Entlastung für die Eltern hervor: Jahr für Jahr würden in den Sommerferien Angebote vom Bauspielplatz über die Bastelhalle bis zu Naturwanderungen gestemmt. Wer weiß, sagte der Bürgermeister - vielleicht entstehen so auch die Architekten der Zukunft. Gewissermaßen als Baumeister für die Wohlfühlstadt Weißenhorn.