Eventagentur bekommt am Gumpigen Donnerstag 2023 noch eine Chance

Der bisherige Betreiber soll auch 2023 die große Faschingsparty in Weißenhorn ausrichten dürfen. Ein Stadtrat hinterfragt allerdings das Konzept.

Wird nach zwei stillen Jahren am Gumpigen Donnerstag 2023 wieder ausgelassen in Weißenhorn gefeiert? Faschingsfreundinnen und Faschingsfreunde hoffen es sehr. Der bisherige Organisator der großen Party auf dem Kirchplatz darf wieder zur Tat schreiten - wenn ihm Corona nicht erneut einen Strich durch die Rechnung macht. Die Stadtverwaltung gibt der Eventagentur Urbanmotion aus Günzburg jedenfalls wie in den Vorjahren die Chance, die große Fete für Tausende Maschkerer auszurichten. Wer sich den Termin bereits vormerken möchte: Donnerstag, 16. Februar 2023.

Schon für 2022 hatte Urbanmotion den Zuschlag bekommen, doch wegen der Pandemie waren die großen Fasnachtsveranstaltungen in der Region zum wiederholten Mal abgesagt worden. Im Sommer 2021 hatte der Ferienausschuss beschlossen, dass die Vergabe der Ausrichtung des Gumpigen Donnerstag 2022 aufgrund der Ausschreibung und Bewerbung des Jahres 2020 erfolgen soll. Auf Beschluss des Stadtrats soll 2023 nun wieder so vorgegangen werden, nachdem die Eventagentur die Party heuer wieder nicht ausrichten durfte. Das Unternehmen hatte eine entsprechende Anfrage an die Stadtverwaltung gestellt.

In Zukunft soll die Ausrichtung des "Gumpigen" in Weißenhorn ausgeschrieben werden

Bürgermeister Wolfgang Fendt sagte in der jüngsten Sitzung des Stadtrats: "Der Ausrichter bekommt den Auftrag noch einmal in Anerkennung dafür, wie er es bisher gemacht hat." Er soll laut Sitzungsvorlage allerdings aktualisierte Unterlagen für die Umsetzung vorlegen. Für die Jahre 2024 bis 2026 werde die Veranstaltung dann wieder ausgeschrieben, fügte Fendt hinzu.

Bis auf Thomas Schulz und Herbert Richter (SPD) stimmten alle Stadträtinnen und Stadträte für dieses Vorgehen. Bernhard Jüstel (WÜW) sagte, er wolle keine Grundsatzdiskussion anfangen. Dennoch hatte er eine kritische Anmerkung zum bisherigen Konzept für die große Party am Gumpigen Donnerstag: "Ich habe den Eindruck, dass da einer von außerhalb einen Fasching aufpfropft, der mit dem eigentlichen Fasching in Weißenhorn nichts zu tun hat", sagte Jüstel. Vielleicht sollte Menschen künftig wieder mehr Freiheit in der Stadt zugestanden werden und keine Feier in einem abgesperrten Bereich stattfinden, fügte er hinzu. Darüber könne man ja dann sprechen, wenn die Ausrichtung der Party wieder neu ausgeschrieben werde, sagte der Bürgermeister.