Gumpiger Donnerstag in Weißenhorn: Jetzt kann die Party wieder steigen

Tausende Kostümierte werden am Weiberfasching in Weißenhorn die Nacht zum Tag machen. Bei der großen Fete in der Altstadt gibt es kleinere Veränderungen.

Auf diesen Termin haben Freundinnen und Freunde des Weiberfaschings sehr lange warten müssen: In den vergangenen beiden Jahren blieb es am Gumpigen Donnerstag ungewohnt still in Weißenhorn. Heuer können Kostümierte am Donnerstag, 16. Februar, wieder losziehen und in der Fuggerstadt feiern wie vor Corona. Im abgesperrten Bereich in der Altstadt richtet die Eventagentur Urbanmotion aus Günzburg im Auftrag der Stadt Weißenhorn "das Faschingstreiben der Superlative" aus, wie es in der Ankündigung heißt. Durch die lange Vorlaufzeit sei die Veranstaltung gefühlt noch besser vorbereitet als sonst, sagt der Organisator Stephan Zeller - und spielt damit auch scherzhaft auf die lange Zwangspause an.

Im Großen und Ganzen läuft bei der Fete alles ab wie gehabt. Zeller weist im Gespräch mit unserer Redaktion allerdings auf einige wenige Neuerungen hin. Wie in den Vorjahren rechnet er mit mehr als 5000 Besucherinnen und Besuchern. Um auf das Veranstaltungsgelände zu kommen, gebe es diesmal nur zwei Eingänge, sagt er - einer am Oberen und einer am Unteren Tor. Und das Gelände sei diesmal schon von 13 Uhr an abgesperrt. Statt des mittleren Eingangs wird nach Angaben des Organisators eine größere Toiletten-Anlage eingerichtet, um in diesem Bereich die Wartezeiten bei großem Andrang zu reduzieren.

Mexikanisches Essen bereichert das kulinarische Angebot in Weißenhorn

Wie gewohnt kümmern sich regionale Vereine und Anbieter aus der Region um die Verpflegung der Besucherinnen und Besucher. Das Angebot wird Zeller zufolge heuer um mexikanisches Essen erweitert. Im Vergleich zur Party im Jahr 2020 seien die Eintrittspreise nur leicht gestiegen, sagt er. Das liege in erster Linie an höheren Ausgaben für Sicherheitspersonal. Um die 50 Personen seien für die Sicherheit und Ordnung auf und am Festgelände im Einsatz, berichtet er.

12 Bilder Bunte Lichter statt Party: Das ist Weißenhorn am Gumpigen Donnerstag 2022 Foto: Andreas Brücken

Ausdrücklich weist der Veranstalter auf Facebook auf eine Einschränkung bei der Kostümierung hin: Waffen, Schwerter, Hub- und Stichwaffen sowie sonstige waffenähnliche Kostümartikel sind nicht erlaubt. Neu sei das nicht, sagt Zeller. "Das stand schon immer auf den Tickets." Diesmal werde es aber bewusst noch deutlicher kommuniziert. Um 19 Uhr beginnt am Donnerstag für alle ab 16 Jahren die große Fete auf dem Kirch- und Rathausplatz, Ende ist um 2 Uhr in der Nacht.

Am Feuerwehrhaus steht am Gumpigen Donnerstag auch ein Foodtruck

Auch außerhalb des abgesperrten Bereichs in der Altstadt sind am Gumpigen die Närrinnen und Narren los. Um 21 Uhr eröffnet die Freiwillige Feuerwehr ihre "Pilotenbar" für Personen ab 18 Jahren. Laut Ankündigung können sich hungrige Partygäste an einem Foodtruck am Feuerwehrhaus stärken. Eine andere beliebte Anlaufstelle am Weiberfasching ist die Stadthalle. Dort richtet die Interessengemeinschaft Weißenhorner Fasnacht ihre große Party aus. Beginn ist um 20 Uhr, getanzt wird auch dort wieder bis in die Morgenstunden.