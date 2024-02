Party, Essen, Wetter: Was am Gumpigen Donnerstag in Weißenhorn geboten ist

Die Weißenhorner Innenstadt verwandelt sich am Donnerstag wieder in eine riesige Partymeile. Das sind die wichtigsten Informationen für die Gäste.

Wer gut vorbereitet ist, hat sich den Freitag freigenommen – die anderen Faschingsfreunde sind an dem Tag vermutlich etwas verkatert in der Arbeit. Denn: Am Gumpigen Donnerstag, dem Auftakt zur eigentlichen Faschingszeit, steigt in der Weißenhorner Innenstadt wieder das "Faschingstreiben der Superlative", wie es die Veranstalter nennen. Die Bezeichnung scheint auch dieses Jahr keine Übertreibung zu sein.

Die Innenstadt wird abgesperrt, DJ Brady sorgt auf der großen Open-Air-Bühne auf dem Kirchplatz für ausgelassene Partystimmung und es sind schon 3000 Tickets verkauft, wie Veranstalter Stephan Zeller von der Eventagentur Urbanmotion aus Günzburg mitteilt. Insgesamt rechnet Zeller mit bis zu 5000 Besucherinnen und Besuchern, die in der Innenstadt feiern werden. Im Durchlauf sollen es bis zu 6000 werden. Dazu organisiert auch der Weißenhorner Fasnachtsverein IWF in der Fuggerhalle wieder eine "mega Bar mit DJ-Sound bis in die Morgenstunden", und auch die Feuerwehr wird an ihrer Pilotenbar ihre Partygäste mit Flüssignahrung versorgen.

76 Bilder Die Fotos vom Gumpigen Donnerstag 2023 in der Weißenhorner Altstadt Foto: Alexander Kaya

Gumpiger Donnerstag in Weißenhorn: Das ist für Besucher wichtig

Am Gumpigen Donnerstag in Weißenhorn bleibt das meiste wie gehabt. Tickets sind vorab für sieben Euro bei der Metzgerei Rahn in Weißenhorn sowie bei der Schlegelschen Buchhandlung erhältlich. Wer es dort nicht hinschafft, kann sich online über die Urbanmotion-Website eine Karte für 7,85 Euro bestellen. Wie Zeller informiert, sollte es kein Problem sein, ein Ticket an der Abendkasse zu kaufen, allerdings kostet der Eintritt dort zehn Euro. Er rechnet damit, dass der Einlass auch zu späterer Stunde gut möglich sein wird. Wegen des erwartet großen Andrangs empfiehlt er allerdings schon eine frühe Anreise, denn ab 19 Uhr fülle sich der Bereich mit den Menschenmassen sehr schnell auf. Die Hauptparty mit DJ Brandy am Kirchplatz findet von 19 bis 2 Uhr im gesperrten Bereich der Innenstadt statt. Einlass zur Faschingsparty der IWF in der Fuggerhalle ist ab 20 Uhr und die Pilotenbar der Feuerwehr hat von 21 bis 4 Uhr geöffnet.

Ob es dieses Mal mit dem Wetter gutgeht? Den Wetterberichten zufolge ist bis 20 Uhr leichter Regen gemeldet, danach soll es aber bedeckt sein. Dass es wirklich nass wird, wäre für die Veranstalter fast schon komisch: "Wir haben am Gumpigen Donnerstag seit zehn Jahren gutes Wetter gehabt", sagt Veranstalter Zeller. Wenn, dann habe es geschneit, aber das mache den Faschingsfreunden nichts aus. Er mache sich deswegen keine Sorgen.

Der Aufbau läuft am Kirchplatz bereits seit Dienstag. Am Donnerstag wird der Verkehr in der Innenstadt ab 13 Uhr eingeschränkt: Von Süden kommend wird die Illerberger Straße ab der Einmündung Herzog-Ludwig-Straße gesperrt und von Norden kommend ab dem Kreisverkehr an der Reichenberger Straße/Kaiser-Karl-Straße. Parkmöglichkeiten gibt es an der Fuggerhalle oder am Rewe. Für die vielen, die um 19 Uhr noch nicht zu Abend gegessen haben, oder diejenigen, die vom Trinken Hunger bekommen, gibt es ein reichliches Angebot: Von Burgern über Cevapcici bis Bratwurst, Asiatisches, Crêpes und Waffeln sei alles dabei, kündigt Veranstalter Zeller an.

Diese Einlassregeln gelten beim Gumpigen Donnerstag in Weißenhorn

Auch dieses Jahr gibt es wieder nur zwei Eingänge: am Oberen und am Unteren Tor. Einlass ist ab 16 Jahren möglich, wer unter 18 ist und von keinem Elternteil oder Erziehungsberechtigten begleitet wird, muss das Gelände um 24 Uhr verlassen, heißt es. Die Karten gelten nur für einen einmaligen Einlass: Wer einmal das Gelände verlässt, muss erneut Eintritt zahlen. Für Verkleidungen gibt es nur diese eine Regel zu beachten: Waffen, Schwerter oder sonstige waffenähnliche Gegenstände sind nicht erlaubt. Ein Kostüm ist aber dringend empfohlen. In den vergangenen Jahren musste man in Weißenhorn am Gumpigen Donnerstag nämlich lange nach "zivilen" Menschen suchen!