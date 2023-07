Weißenhorn

Gute Nachrichten vom Freistaat Bayern für Weißenhorn

Plus Die Planung von Standorten für Windkraft im Weißenhorner Stadtgebiet schreitet voran. Außerdem profitiert der Feuerwehr-Neubau wohl von zusätzlicher Förderung.

Von Herbert Hertramph

Die gute Nachricht in Bezug auf den Feuerwehr-Neubau kam erst am Ende der Sitzung. Zuvor hat der Weißenhorner Bau- und Werksausschuss bei seinem jüngsten Zusammentreffen noch einen Beschluss zum Thema Windkraft getroffen. Bereits im Frühjahr hatte sich die Stadt Weißenhorn eingehend mit Plänen für mögliche Standorte von Windkraftanlagen befasst. Inzwischen wurden seitens der Stadtverwaltung die Suchraumkarten auf mögliche Probleme für künftige Stadtplanungsvorhaben hin überprüft. Lediglich in den westlich an Attenhofen angrenzenden Flächen wurde ein Problem für den späteren Ausbau von Wohn- und Gewerbeflächen gesehen. Bei den übrigen Suchflächen habe man keine Bedenken, heißt es.

Der Ausschuss stimmte in seiner jüngsten Sitzung einer entsprechenden Stellungnahme bei den weiteren Abstimmungen mit dem Regionalverband Donau-Iller zu, betonte aber, dass die aufgeschlossene Haltung der Stadt gegenüber alternativen Energieformen kommuniziert werden müsse. Herbert Richter ( SPD) ergänzte, dass die Abstimmung mit Nachbarkommunen, wie zum Beispiel Roggenburg oder Pfaffenhofen, in diesen Fragen von Bedeutung sei.

