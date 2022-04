Haushalt 2022: Weißenhorn hat eine solide Grundlage für Großprojekte

Der Weißenhorner Stadtrat beschließt einen Rekordhaushalt. Sprecher der Fraktionen fordern mehr Engagement für die Umstellung der Energieversorgung.

An den Zahlen selbst gibt es für die Weißenhorner Stadträtinnen und Stadträte nichts zu meckern. Mit dem Haushalt 2022 mit einem Rekordvolumen von 61,3 Millionen Euro kann die Fuggerstadt auch Großprojekte wie die Sanierung und Umgestaltung des Heimatmuseums oder den Neubau des Feuerwehrhauses am Stadtrand stemmen. Die Kommune muss keine neuen Kredite aufnehmen und wird bei planmäßiger Tilgung voraussichtlich Ende 2024 schuldenfrei sein. Selbst wenn sie wie vorgesehen heuer tief in die Rücklagen greift, hat sie immer noch Millionen auf der hohen Kante. Bei aller Freude über die solide Grundlage sind am Montagabend im Stadtrat jedoch auch Unsicherheiten angesprochen und Anregungen gegeben worden.

Bevor die einzelnen Fraktionen ihre Haushaltsreden hielten, äußerte sich der Bürgermeister. "Ich glaube, der Haushalt ist eine gute Grundlage für die Zukunft", sagte Wolfgang Fendt. Die geplante Rücklagenentnahme von rund 9,8 Millionen Euro sei allerdings schon "ein Pfund". Ferne wirke sich auch der Krieg in der Ukraine ebenso wie die weitere wirtschaftliche Entwicklung auf die finanzielle Situation der Stadt aus. Da gelte es, Projekte zu priorisieren. Eine Klausurtagung des Stadtrats zu diesem Zweck am Wochenende zuvor hat Fendt zufolge gezeigt, dass alle an einem Strang ziehen.

Jürgen Bischof fordert, den Ausbau des Fernwärmenetzes in Weißenhorn extrem zu beschleunigen

CSU-Fraktionschef Franz Josef Niebling sagte: "Die Ausgangslage für den Haushalt ist immer noch bestens." Schon jetzt sie klar, dass dieses Jahr nicht alle Bauprojekte wie geplant von der Bauverwaltung umgesetzt werden können. Auch Lieferengpässe trügen ihren Teil dazu bei. Erfreut zeigte sich Niebling darüber, dass mit dem Programm "Innenstadt reloaded" wieder mehr Leben in Weißenhorns gute Stube gebracht werden soll: Wie berichtet, sind unter anderem den Sommer über an Freitagabenden Auftritte von Bands und Künstlern geplant sowie ein neuer Markt in der Schranne.

Jürgen Bischof (Freie Wähler/WÜW) erinnerte daran, dass die Stadt 2021 ihre Rücklagen in Höhe von zuletzt rund 15 Millionen Euro nicht antasten musste. "Die Guthaben auf Bankkonten waren so hoch, dass die Stadt dafür über 100.000 Euro Negativzinsen zahlen musste." Nun stehe sie allerdings vor bedeutsamen Herausforderungen. Dazu zählte Bischof den Erhalt der Substanz, die Förderung von Industrie, Handel und Gastronomie sowie die Förderung des gesellschaftlichen Zusammenhalts. Hinzu komme, verstärkt durch Russlands Angriffskrieg auf die Ukraine, die Umstellung der Energieversorgung auf erneuerbare Energien. Der Ausbau des Fernwärmenetzes müsse extrem beschleunigt werden, sagte Bischof. Auch im Bereich der Energieerzeugung müsse die Stadt aktiv werden. Es müssten Flächen für die Nutzung von Solarenergie sowie von Windkraft ausgewiesen und Projekte realisiert werden - idealerweise in Form von Bürgergenossenschaften.

Auch Herbert Richter (SPD) betonte, dass die Energieversorgung ein entscheidender Standortfaktor sei. "Die Frage wird sich stellen, wie wir die Versorgung mit elektrischer Energie nachhaltig und regional dauerhaft sicherstellen können", sagte der Sozialdemokrat. Alles in allem sie die Stadt zwar in der Lage, anstehende Aufgaben zu stemmen. Aber es seien keine großen Spielräume da, um bereits jetzt für die Zukunft aus dem Vollen zu schöpfen. Für die Folgejahre sei stets Wachsamkeit angesagt. Einen Schwerpunkt für die nächsten Jahre sieht Richter im Ausbau und Erhalt der Infrastruktureinrichtungen.

Die ÖDP regt eine Wohnraumtauschbörse für Weißenhorn an

Ulrich Fliegel (Grüne) sprach sich angesichts in die Höhe schnellender Energiepreise ebenfalls für die verstärkte Nutzung von Fotovoltaik, Windkraft und Fernwärme aus. Die Stadt und private Haushalte sollten sich ferner überlegen, wie sich Energie einsparen lasse. Die angestrebte Maßnahmen, um den Anteil des Radverkehrs zu steigern, seien ein Beitrag zur Klimafreundlichkeit und führten dazu, die Stadt von Verkehr zu entlasten, fügte Fliegel hinzu.

ÖDP-Sprecherin Susanne Kuderna-Demuth bilanzierte, dass der Stadtrat seit Beginn der Amtsperiode von verschiedenen Krisen begleitet werde. Bislang habe sich Weißenhorn als "krisenstabil" erwiesen. Im Hinblick auf den Klimaschutz forderte sie mehr Unterstützung für ökologisches Bauen, aber auch mehr Augenmerk auf Wohnformen für Familien mit kleinem Geldbeutel. "Wir regen nach wie vor an, eine Wohnraumtauschbörse einzurichten", ergänzte Kuderna-Demuth. Die Idee dahinter: Die Plattform hilft dabei, auf sich verändernde Gegebenheiten zu reagieren. Eine Seniorin, die nicht mehr so viel Platz braucht, könnte zum Beispiel ihre geräumige Wohnung anbieten und im Gegenzug die Wohnung einer Familie beziehen, die wegen Nachwuchs mehr Raum benötigt.

Andreas Ritter (FDP) betonte abschließend, dass die Stadt in finanzieller Hinsicht auf soliden Beinen stehe. Dennoch mahnte er dazu, mit Argusaugen die anstehenden Aufgaben anzugehen und darauf zu achten, dass die Grundlagen bewahrt bleiben, welche die Stadt jahrelang erwirtschaftet habe.

Jeweils einstimmig beschloss das Gremium den Haushaltsplan für 2022 sowie den Finanz- und Investitionsplan für die Jahre 2021 bis 2025.