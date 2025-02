Heckscheibe beschädigt – Zeugen gesucht

Unbekannte haben am Montagabend, 17. Februar, zwischen 18 und 21.15 Uhr ein Auto in Weißenhorn beschädigt, das berichtet die Polizei. Die Heckscheibe eines blauen Volkswagen-Pkw, die im Bereich der Kaiser-Karl-Straße / Kammerlanderstraße abgestellt war, hat Schaden genommen. Dieser liege laut Polizei im dreistelligen Bereich. Zeugen, die Hinweise zum Täter geben können oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Weißenhorn unter der Telefonnummer 07309/96550 in Verbindung zu setzen. (AZ)

-