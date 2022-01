Weißenhorn-Hegelhofen

17:30 Uhr

Ein Bürger aus Hegelhofen hat großen Ärger mit einem kleinen Kraftwerk

Joachim Konrad aus Hegelhofen ist vom Nutzen sogenannter Balkonkraftwerke überzeugt. Er hat allerdings den Eindruck, dass der örtliche Netzbetreiber solche Anlagen in Weißenhorn gar nicht mag.

Plus Joachim Konrad aus Hegelhofen erzeugt mit einem Balkonkraftwerk Strom für den Eigenbedarf. Doch der Netzbetreiber sagt, die Anlage dürfe nicht laufen.

Von Jens Noll

In Zeiten stark steigender Strompreise wünschen sich viele Verbraucherinnen und Verbraucher insgeheim ein eigenes Kraftwerk im Keller. Joachim Konrad hat ein Kraftwerk am Haus. Solarmodule über der Eingangstür und an einem Fenster im Dachgeschoss produzieren Strom, den er weitgehend selbst verbraucht. "Damit lade ich zum Beispiel mein E-Bike, mit dem ich zur Arbeit fahre", erzählt der Programmierer aus Hegelhofen. Eigentlich könne jeder ein solches Balkonkraftwerk betreiben, sagt Konrad. Um die Energiewende voranzutreiben, wäre das aus seiner Sicht auch im Sinne der Allgemeinheit und unterstützenswert. Doch er hat den Eindruck, dass der örtliche Netzbetreiber es Interessierten unnötig schwer macht und sie dadurch abschrecken möchte. Das Unternehmen stellt die Sache anders dar.

